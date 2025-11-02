দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে একজোড়া শাওমি ফোন উপহার দিলেন শি

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জায়ে মিয়ংকে একজোড়া শাওমি স্মার্টফোন উপহার দিয়েছেন। এ সময় শি মজা করে লি'কে ফোনে 'কোনো গোপন দরজা আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার' আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) ফোরামের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা ক্যামেরায় ধরা পড়ে।
রয়টার্স জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার গিওংজু শহরে এপেক নেতাদের বৈঠকের পর লি একটি রাষ্ট্রীয় শীর্ষ সম্মেলন এবং নৈশভোজে শি'কে আতিথ্য দেন। এটি ছিল ১১ বছরের মধ্যে মার্কিন মিত্র দেশটিতে শি'র প্রথম সফর।
ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, লি শি'কে একটি উপহার দেওয়ার পর দুই নেতা টেবিলে রাখা উপহারগুলোর মধ্যে কালো বাক্সে মোড়ানো স্মার্টফোনগুলোর কাছে যান। লি একটি বাক্স তুলে শি'র দিকে তাকালেন।
তারপর লি শি'কে জিজ্ঞাসা করেন, 'যোগাযোগের নিরাপত্তা কেমন?' এটি শুনে শুনে শি'র সঙ্গে সমবেত অন্যান্য কর্মকর্তারা হাসিতে ফেটে পড়েন।
শি তখন ফোনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে লি'কে জবাব দেন, 'আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, কোনো পেছনের দরজা আছে কি না।' শি'র মন্তব্যের পর উভয় নেতা হেসে ওঠেন।
'ব্যাকডোর ঝুঁকি' বা 'পেছনের দরজা' বলতে সাধারণ প্রমাণীকরণ বা নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণকে এড়িয়ে যাওয়ার একটি লুকানো পদ্ধতিকে বোঝায়।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, শি'র মন্তব্য বিদেশে বিক্রি হওয়া উন্নত চিপগুলোতে ট্র্যাকিং এবং পজিশনিং ফাংশন সজ্জিত করার জন্য মার্কিন প্রস্তাবের বিষয়ে চীনের উদ্বেগের কথা ফুটে ওঠে।
চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শাওমি এ বিষয়ে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধের তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেয়নি। লি'র অফিস জানিয়েছে, শি'র উপহার সম্পর্কে তাদের আলাদা কোনো মন্তব্য নেই।