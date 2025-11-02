সেকশন

বিয়ের দেড় মাসেই নিভে গেল সংসার

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩

কুমিল্লা–সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কে কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে নাজমুল হাসান (২৮) নামে এক প্রবাসী যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে দেবিদ্বার উপজেলার বেগমাবাদ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর প্রায় তিন ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। ফলে সড়কের দু’পাশে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

নিহত নাজমুল হাসান কুয়েত প্রবাসী ছিলেন। তিনি দেবিদ্বার উপজেলার এলাহাবাদ গ্রামের ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নাজমুল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বেগমাবাদ এলাকায় পেছন দিক থেকে আসা একটি পিকআপভ্যান তার মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে পাশ দিয়ে যাওয়া কাভার্ডভ্যানের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নিহতের ফুফাতো ভাই জানান, নাজমুল প্রায় তিন মাস আগে কুয়েত থেকে দেশে এসেছিলেন। দেড় মাস আগে বিয়ে করেন। ১৫ দিন পরই তার আবার বিদেশ যাওয়ার কথা ছিল। আজ ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট বাজার থেকে একটি টি-শার্ট কিনে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তিনি আরও বলেন, নববধূর হাতের মেহেদীর রং এখনও না মুছতেই সে বিধবা হলো।

মীরপুর হাইওয়ে পুলিশের এস আই আনিসুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনায়কবলিত কভারভ্যান ও মোটর সাইকেলটি পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। বিকেল সোয়া ৫টা থেকে সড়কে যান চলাচল অবমুক্ত করা হয়েছে।

