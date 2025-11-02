সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
২১ হাজারের বেশি অবৈধ বিদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি আরব

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৫
বাসস্থান, কর্মক্ষেত্র এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এক সপ্তাহে ২১ হাজার ৬৫১ জন বিদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ। শনিবার (১ নভেম্বর) সৌদি প্রেস এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, তাদের মধ্যে আবাসিক আইন লঙ্ঘনের জন্য মোট ১২৭৪৫ জনকে, অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের প্রচেষ্টার জন্য ৪৫৭৭ জনকে এবং শ্রম-সম্পর্কিত সমস্যার জন্য আরও ৪৩২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের চেষ্টা করার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া ১৬৮৯ জনের মধ্যে ৫৩ শতাংশ ইথিওপিয়ান, ৪৬ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ১ শতাংশ অন্যান্য দেশের ছিলেন।

সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, প্রতিবেশী দেশগুলোতে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় আরও ৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আইন লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন ও আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কেউ অবৈধ প্রবেশে সহায়তা করলে- পরিবহন ও আশ্রয় প্রদান করলে তাকে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড, ১ মিলিয়ন রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা, পাশাপাশি যানবাহন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

