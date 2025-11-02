রং মেশানো ডাল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা, সতর্ক করল খাদ্য কর্তৃপক্ষ

‘মথ’ নামে ডালে ক্ষতিকর রং মিশিয়ে ‘মুগ’ ডাল হিসেবে বিক্রির বিষয়ে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। রোববার (২ নভেম্বর) এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টারটাজাইন নামে হলুদ রং ডালে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত অর্থবছরে মুগ ডালের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণে মথ ডাল আমদানি হলেও বাজারে ‘মথ’ নামে কোনো ডাল বিক্রি হচ্ছে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাজারে বিক্রি হওয়া অনেক ‘মুগ’ ডাল আসলে রং মেশানো মথ ডাল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অননুমোদিতভাবে কোনো রং খাদ্যে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি বা এমন রং মিশ্রিত খাদ্য আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রি ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩’-এর ২৭ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সব খাদ্য ব্যবসায়ীদের রংযুক্ত ডাল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রি থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।
সর্বসাধারণকে ‘মুগ’ ডাল কেনার সময় মুগ ডালের বিশুদ্ধতা এবং ওই ডালে রঙ মিশ্রিত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে ডাল কেনার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।