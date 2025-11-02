সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিউজিক তৈরির এআই টুল আনছে ওপেনএআই

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:২২

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই নতুন এক জেনারেটিভ মিউজিক টুল তৈরি করছে, যা লেখা বা অডিও নির্দেশনার ভিত্তিতে সংগীত তৈরি করতে পারবে; এমনই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম দ্য ইনফরমেশন।

এই টুলের মাধ্যমে ভিডিওতে সংগীত যুক্ত করা যাবে, কিংবা কোনো গানের কণ্ঠের সঙ্গে গিটার বা অন্য বাদ্যযন্ত্রের সংগীত তৈরি করা সম্ভব হবে। তবে টুলটি কবে বাজারে আসবে কিংবা এটি চ্যাটজিপিটি বা সোরা ভিডিও অ্যাপের সঙ্গে একীভূত হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। সূত্র বলছে, ওপেনএআই জুলিয়ার্ড স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করছে, যাতে তারা সংগীতের স্কোরগুলো বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ ডেটা প্রস্তুত করতে পারে।

ওপেনএআই পূর্বেও সংগীত তৈরির মডেল তৈরি করেছিল, তবে তা ছিল চ্যাটজিপিটি প্রকাশের আগের উদ্যোগ। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি টেক্সট-টু-স্কিচ ও স্কিচ-টু-টেক্সট অডিও মডেলে কাজ করছে। গুগল ও সুনোও বর্তমানে অনুরূপ জেনারেটিভমিউজিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে।

ইত্তেফাক/এসএএস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রযুক্তির জগতে জেন্ডার নয়, দক্ষতাই আসল পরিচয়

‘নতুন নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে ইন্টারনেটের দাম বাড়বে ২০ শতাংশ’

সাইবার সুরক্ষায় কাজ করবে সফোসের নতুন পরিষেবা

মস্তিষ্কের কাজ অনুকরণে এআইয়ের সক্ষমতা বাড়তে পারে: গবেষণা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মোবাইলে সবসময় ব্লুটুথ অন রাখলে হতে পারে মহাবিপদ

বৈদ্যুতিক গাড়িতে দূরে ভ্রমণের জন্য ওয়্যারলেস চার্জিং সড়ক চালু ফ্রান্সে

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিতে প্রেমতলীর নারীদের নতুন সম্ভাবনার গল্প

বাংলাদেশে স্টারলিংকের পাঁচ মাস: গ্রাহক এখনও দুই হাজারের নিচে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng