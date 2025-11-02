মিউজিক তৈরির এআই টুল আনছে ওপেনএআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই নতুন এক জেনারেটিভ মিউজিক টুল তৈরি করছে, যা লেখা বা অডিও নির্দেশনার ভিত্তিতে সংগীত তৈরি করতে পারবে; এমনই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম দ্য ইনফরমেশন।
এই টুলের মাধ্যমে ভিডিওতে সংগীত যুক্ত করা যাবে, কিংবা কোনো গানের কণ্ঠের সঙ্গে গিটার বা অন্য বাদ্যযন্ত্রের সংগীত তৈরি করা সম্ভব হবে। তবে টুলটি কবে বাজারে আসবে কিংবা এটি চ্যাটজিপিটি বা সোরা ভিডিও অ্যাপের সঙ্গে একীভূত হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। সূত্র বলছে, ওপেনএআই জুলিয়ার্ড স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করছে, যাতে তারা সংগীতের স্কোরগুলো বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ ডেটা প্রস্তুত করতে পারে।
ওপেনএআই পূর্বেও সংগীত তৈরির মডেল তৈরি করেছিল, তবে তা ছিল চ্যাটজিপিটি প্রকাশের আগের উদ্যোগ। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি টেক্সট-টু-স্কিচ ও স্কিচ-টু-টেক্সট অডিও মডেলে কাজ করছে। গুগল ও সুনোও বর্তমানে অনুরূপ জেনারেটিভমিউজিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে।