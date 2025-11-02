সোমবারের মধ্যে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরুর আশ্বাস

অনুদানভুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জাতীয়করণের প্রক্রিয়া সোমবারের (৩ নভেম্বর) মধ্যে শুরুর আশ্বাস দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
রোববার (২ নভেম্বর) টানা ২১তম দিনের মতো জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা। দুপুরে তারা যমুনা অভিমুখে লংমার্চ শুরু করলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে বাধা দেয়। পরে বিকেলে শিক্ষক নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।
সচিবালয় থেকে ফিরে এসে শিক্ষক নেতারা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুদানভুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর জাতীয়করণের প্রক্রিয়া সোমবারের মধ্যে শুরু করার আশ্বাস দিয়েছে।
তবে, এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনুদানবিহীন মাদ্রাসার শিক্ষকরা। তারা বলেন, অনুদানভুক্ত ও অনুদানবিহীন সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে একযোগে জাতীয়করণের আওতায় না আনা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয়করণের দাবিতে গত ১২ অক্টোবর থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে গেজেট প্রকাশ না করা হলে ২ নভেম্বর থেকে প্রেসক্লাব থেকে যমুনা অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা দেন তারা।
এর আগে ২৯ অক্টোবর সচিবালয় অভিমুখে মিছিলের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। সেদিন পুলিশ টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে আহত হন অর্ধশতাধিক শিক্ষক, যাদের অনেকেই পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মো. সামছুল আলম বলেন, “পুলিশি হামলায় আহত শিক্ষকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।”