সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারী বিশ্বকাপ ফাইনাল

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৩১
শেফালি বর্মা। ছবি: সংগৃহীত

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করে ইনিংস শেষ করেছে। ৩০০ রানের ঘরে পৌঁছাতে না পারলেও এটি ফাইনালে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিহাসে এত বেশি রান তাড়া করে কখনো জয় পাননি, তাদের সর্বোচ্চ জয়লক্ষ্য ছিল ২৭৫ রান। তবে ২০২২ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে সেই জয় তাদের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে।

টসে হেরে ব্যাটিং পাওয়া ভারতকে দারুণ শুরু এনে দেন স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি বর্মা। উদ্বোধনী জুটিতে ১৭.৪ ওভারে তারা ১০৪ রান যোগ করেন। স্মৃতি ৪৫ রান করে আউট হন, পাঁচ রানের জন্য ফিফটি পূর্ণ করতে পারেননি। শেফালি বর্মা ৭৮ বলে সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেন, যেখানে তিনি হাকান ৭ চার ও ২ ছক্কা । প্রতীকা রাওয়ালের চোটের কারণে দলে সুযোগ পাওয়া শেফালি ইনিংসে নিজের দক্ষতা দেখান।

ইনিংসের শেষ পর্যায়ে দীপ্তি শর্মা ৫৮ বলে ৫৮ রান করেন , শেষ বলে রানআউট হন। রিচা ঘোষ ২৪ বলে ৩৪ রান যোগ করেন। ভারতের বাকি ব্যাটসম্যানরা ইনিংসের রানের ব্যালান্স রাখতে সক্ষম হন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে আয়াবঙ্গা খাকা, ৯ ওভারে ৫৮ রান খরচ করে ৩ উইকেট নেন। ট্রাইঅন, এমলাবা ও ডি ক্লার্করা ধারাবাহিকভাবে ১টি করে উইকেট নেন, কিন্তু ভারতের মসৃণ ইনিংসকে থামাতে পারেনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ৫০ ওভারে ২৯৮/৭ করে ইনিংস শেষ করেছে। শেফালি ৮৭, দীপ্তি ৫৮, স্মৃতি ৪৫ ও রিচা ৩৪ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিংয়ে খাকা ৩/৫৮, ট্রাইঅন ১/৪৬, এমলাবা ১/৪৭ ও ডি ক্লার্ক ১/৫২ রান দিয়ে উইকেট নেন।

ইত্তেফাক/এএম/আরজেড

বিষয়:

ক্রিকেট

