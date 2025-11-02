সেকশন

দেশে শীত নামার সময় জানালো আবহাওয়া অফিস

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২১:২৮
আগামী ১০ নভেম্বর থেকেই দেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের আভাস মিলতে পারে। মাসের শেষ দিকে সারা দেশেই জেঁকে বসবে শীত—এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

রোববার (২ নভেম্বর) প্রকাশিত দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি নভেম্বরে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে এ মাসে দুই থেকে তিনটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এসব কারণেই শীতের অনুভূতি আগেভাগেই বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, নভেম্বরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি) জানায়, সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে ১০ নভেম্বর থেকে উত্তরাঞ্চলে শীত শুরু হবে এবং মাস শেষে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তবে ডিসেম্বরের আগে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা নেই।

আবহাওয়াবিদ ড. মো. ওমর ফারুক বলেন, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও নীলফামারী অঞ্চলে শীত নামবে। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ঢাকাতেও শীতের প্রকোপ বাড়বে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এ বছর শীত স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা দীর্ঘ ও শীতল হতে পারে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝারি থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

