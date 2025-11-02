সেকশন

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বক্তব্যে যুবদলের প্রতিবাদ

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৩৬
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল। শনিবার (১ নভেম্বর) এক যৌথ বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়নকে নিয়ে অশোভন ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন। এমন দায়িত্বহীন বক্তব্য রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেন তারা।

যুবদল নেতারা আরও বলেন, অতীতেও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দেশের সম্মানিত নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে শিষ্টাচারবহির্ভূত মন্তব্য করেছেন। এটি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত করার অসৎ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

যুবদলের সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়ার স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, জুলাই-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রমাণবিহীন তথ্যের ভিত্তিতে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অপমানের চেষ্টা অগ্রহণযোগ্য।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভবিষ্যতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল হবেন—এমন প্রত্যাশা জানিয়েছে যুবদল।

