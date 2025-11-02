শাসন পরিবর্তনে নিজ দেশে বিদেশি আক্রমণের পক্ষে নোবেলজয়ী মাচাদো

ভেনেজুয়েলার উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো। এই বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই নারী ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপসারণে সহায়তা করে, তবে তিনি দেশে মার্কিন হামলাকে স্বাগত জানাবেন।
ট্রাম্প প্রশাসন মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদকচক্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ এনেছে এবং তাকে 'মাদক সন্ত্রাসী' বলে অভিহিত করেছে। চলতি বছরের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিম ক্যারিবীয় অঞ্চলে নৌবাহিনী মোতায়েন করেন। সেপ্টেম্বর থেকে মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার উপকূলে মাদক চোরাচালানের অভিযোগে কিছু নৌকায় হামলা চালিয়েছে।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অঞ্চলটিতে নৌ উপস্থিতি সম্প্রসারণ করছে ওয়াশিংটন। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই অভিযান মাদকবিরোধী অভিযানের বাইরেও প্রসারিত হতে পারে।
ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরে সরাসরি হামলার পরিকল্পনা অস্বীকার করেছেন। তবে মাদুরো বলেছেন, এসব সামরিক উপস্থিতি ও তথাকথিত মাদক নৌকায় হামলার নামে তাকে উৎখাত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।
ব্লুমবার্গের 'দ্য মিশাল হুসেন শো'তে মাচাদোকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি মার্কিন সামরিক পদক্ষেপকে সমর্থন করেন কি না। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, যে উত্তেজনা চলছে তা মাদুরোকে বুঝতে বাধ্য করার একমাত্র উপায়...এখনই সময় এসেছে।'
তিনি দাবি করেন, মাদুরো গত বছরের নির্বাচনে 'অবৈধভাবে' ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ওই নির্বাচন থেকে থেকে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মাচাদো আরও দাবি করেন, বিরোধী প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।
মাচাদো বলেন, 'মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা প্রচলিত পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন' হবে না, কারণ তিনি 'বৈধ প্রেসিডেন্ট নন' বরং 'একটি মাদক সন্ত্রাসবাদী কাঠামোর প্রধান'।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এটি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, এটি ভেনেজুয়েলার জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করা।'
মাদুরো মাচাদোর বিরুদ্ধে 'ফ্যাসিবাদী' সরকারবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে মার্কিন তহবিল সরবরাহের অভিযোগ এনেছেন। ভেনেজুয়েলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য মাচাদো একটি 'ফ্রন্ট' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
কয়েক দশক ধরে মাচাদোর মার্কিন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ২০০৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তাকে ওভাল অফিসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।
মাদুরোকে অপসারণের জন্য মার্কিন সামরিক শক্তিই একমাত্র উপায় কি না জানতে চাইলে মাচাদো বলেন, কেবল হুমকিই যথেষ্ট হতে পারে, একটি বিশ্বাসযোগ্য হুমকি থাকা একেবারেই অপরিহার্য ছিল। বিরোধী দল সরকার দখল করতে প্রস্তুত।