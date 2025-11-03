বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, চট্টগ্রাম–সিলেটে বৃষ্টির সম্ভাবনা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি লঘুচাপ, যা উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মিয়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু এলাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক দিনে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির প্রবণতা বাড়লেও অন্যত্র আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
রোববার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু করে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার (পাঁচ দিনের) পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। এ সময়েও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গা এবং বরিশাল ও সিলেটের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
পরদিন মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু এলাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ৫ নভেম্বরও (বুধবার) একই ধরনের আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
৬ নভেম্বরের (বৃহস্পতিবার) দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে আসতে পারে। তখন চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে অন্য জায়গায় আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে।
এছাড়া বর্ধিত পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে।