খালার বাড়ি গিয়ে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

কক্সবাজারের পেকুয়ায় খালার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে পেকুয়ার টৈটং ইউনিয়নের কইড়ার পাড়ায় এ ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েন পেকুয়া থানার ওসি মো. সিরাজুল মোস্তফা।
মৃত মোহাম্মদ হাছান (৮) ও মোহাম্মদ নূরী (১০) টৈটং ইউনিয়নের বনকানন এলাকার মো. আমিনের ছেলে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি সিরাজুল মোস্তফা জানান, শনিবার মায়ের সঙ্গে মোহাম্মদ হাছান ও মোহাম্মদ নূরী টৈটং ইউনিয়নের কইড়ার পাড়ায় খালার বাড়িতে বেড়াতে যায়। রোববার দুপুরে খালার বাড়ির পাশে পুকুরের পাড়ে দুই ভাই অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল। এক পর্যায়ে তারা দুজনই পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। অন্য শিশুদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে ভাসমান অবস্থায় হাছান ও নূরীকে উদ্ধার করে। পরে তাদের পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আইনী প্রক্রিয়া শেষে মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।