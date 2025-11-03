লেনদেন বেড়েছে ডিএসইতে

দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল রবিবার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে লেনদেনকৃত বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারদর কমেছে। এতে মূল্যসূচকে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে সূচক কমলেও এদিন এই বাজারে লেনদেন বেড়েছে। অন্যবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচক ও লেনদেন দুই-ই বেড়েছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসইতে গতকাল বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের দর বাড়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু হয়। । তবে লেনদেন শেষ হওয়ার আধাঘণ্টা আগে থেকে বিভিন্ন শেয়ারের দর কমতে থাকে। দিন শেষে এই বাজারে লেনদেনকৃত মোট ৩৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দাম বেড়েছে ১২৮টির, কমেছে ২০৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬০টির দর। এতে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৬.৩৩ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ১১৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩.৬৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৭৮ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৪.৮০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯৮২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। গতকাল ডিএসইতে মোট ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪৭৬ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।
অন্যবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) গতকাল লেনদেনকৃত মোট ১৮৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দাম বেড়েছে এটি ৩টির, কমেছে ৬৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৮টির দর। এতে এই বাজারের সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২৭.৫১ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৩১৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন সিএসইতে ১৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা।