আফগানিস্তানে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত ৭, আহত ১৫০

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় হিন্দুকুশ অঞ্চলে আঘাত হানা এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৭ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে এবং দেশটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, এতে ১৫০ জন আহত হয়েছেন। ভূমিকম্পের পর বর্তমানে উদ্ধারকাজ চলছে এবং নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের (ইউএসজিএস) তথ্য মতে, স্থানীয় সময় সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ১২টা ৫৯ মিনিটে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলের মাজার-ই-শরিফ শহরের কাছে খোলমে ২৮ কিলোমিটার (১৭ মাইল) গভীরতায় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।
এদিকে, জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস ভূমিকম্পের মাত্রা ৬ দশমিক ৪ বলে উল্লেখ করেছে। রাজধানী কাবুল থেকে সংবাদ সংস্থা এএফপি’র সংবাদদাতারাও এই কম্পন অনুভব করেছেন বলে জানিয়েছেন।
গত কয়েক মাসে আফগানিস্তানে একটার পর একটা ভূমিকম্প আঘাত হানছে। এর আগে গত ২৪ অক্টোবর ভোরে আফগানিস্তানে ৩ দশমিক ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে, তবে এতে হতাহত বা কোনো ক্ষয়ক্ষতি ঘটেনি। তার আগে গত ১৭ অক্টোবর ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান, যার মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৬ এবং কম্পন অনুভূত হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরেও। তবে এসব ভূমিকম্পে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
এরও আগে গত ৩১ আগস্ট আফগানিস্তানে দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে, রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৬.০। সেই ভূমিকম্পে দু’হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এবং আহত হন আরও প্রায় তিন হাজার মানুষ।
সূত্র: দ্য ডেইলি জার্গন