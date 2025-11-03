সেকশন

মোটা হওয়ায় যাত্রীকে গাড়িতে তুলতে অস্বীকৃতি উবার চালকের

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:২১
অভিযুক্ত উবার চালক (বামে) ও মাইকেল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এক চাঞ্চল্যকর ভিডিও, যা ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রে। অভিযোগ, স্বাস্থ্যবান হওয়ায় এক উবার চালক যাত্রীকে গাড়িতে উঠতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এরপর ওই যাত্রীকে বন্দুক দেখানোর হুমকিও দেন তিনি।

ঘটনার ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন মাইকেল নামে এক জনপ্রিয় টুইচ স্ট্রিমার। তিনি এক্স (সাবেক টুইটার)–এ নিজের হ্যান্ডেল @FattyMcFatFuh থেকে ভিডিওটি পোস্ট করেন। গেমার হিসেবে পরিচিত মাইকেলের টুইচে ৬০ হাজারের বেশি অনুসারী রয়েছে; তিনি কল অব ডিউটি গেম খেলার জন্য বেশ জনপ্রিয়।

গত ২১ অক্টোবর ভিডিওটির ক্যাপশনে মাইকেল লিখেছেন, ‘আমি মজা করছি না—আমার উবার চালক বলেছে, আমি নাকি এত মোটা যে সে আমাকে নিতে পারবে না, তারপর বলেছে আমার দিকে বন্দুক তাক করবে।’ ভিডিওটি এখন পর্যন্ত ৫ কোটি বারের বেশি দেখা হয়েছে।

ভিডিওতে শোনা যায়, মাইকেল চালককে বলছেন, ‘আমি তোমাকে রেকর্ড করছি, তুমিই বললে আমি তোমার গাড়ির জন্য অনেক বড়।’

জবাবে চালক বলেন, ‘এটা আমার গাড়ি।’ তখন মাইকেল বলেন, ‘এটা তোমার গাড়ি নয়, আমি তোমার গাড়ির জন্য বড় নই।’ কথোপকথন তীব্র হলে চালক হুমকি দেন, ‘তুমি চাও আমি তোমার দিকে বন্দুক তাক করি?’—এ কথা শোনার পর মাইকেল দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে যান।

ঘটনার পর উবার কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্ক পোস্টকে জানায়, ওই চালককে স্থায়ীভাবে প্ল্যাটফর্ম থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এক মুখপাত্র বলেন, ‘উবার ব্যবহার করার সময় প্রত্যেকেরই নিরাপদ, সম্মানজনক এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার অধিকার রয়েছে।’

ভিডিওটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই যাত্রীদের নিরাপত্তা ও শরীর–নির্ভর বৈষম্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন।

ইত্তেফাক/এনএন

