পুনরায় সচলের দিনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-দপ্তর সম্পাদকের পদত্যাগ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনামুল হাসানের পদত্যাগের পর এবার সংগঠনের সহ–দপ্তর সম্পাদক পদ থেকেও পদত্যাগ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী সিয়াম আন নুফাইস। রোববার (২ নভেম্বর) রাতে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর তিনি পদত্যাগপত্র পাঠান।
পত্রে সিয়াম লিখেছেন, তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ–দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন, তবে ব্যক্তিগত কিছু কারণে তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সংগঠনের প্রতি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অটুট থাকবে এবং ভবিষ্যতেও সংগঠনের কল্যাণে নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার চেষ্টা করবেন।
পদত্যাগের বিষয়ে সিয়াম আন নুফাইস বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংগঠনের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দেশের সব কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছিল।’
তিনি আরও বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায়নি। বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তা আমার ব্যক্তিগত নীতি ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আমি সম্মানজনকভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি, আন্দোলনের কার্যক্রম সঠিক পথে এগিয়ে যাবে এবং একটি সুস্থ ও স্বচ্ছ সাংগঠনিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।’
উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ের শেষের দিকে সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মী আহমেদের গুলশানের বাসায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক রিয়াদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর ২৭ জুলাই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া দেশের সব কমিটি স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন সমন্বয়ক ও বর্তমান সভাপতি রিফাত রশিদ। তিন মাস পর রোববার সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।