খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে এমদাদুল হক (৫৫) নামে এক বিএনপি কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মামুন শেখ (৪৫) নামে অপর এক বিএনপি নেতা গুরুতর আহত হয়েছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) আইটি গেটসংলগ্ন স্থানীয় বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে বোমা হামলা ও গুলির এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ মামুন শেখ স্থানীয় খানজাহান আলী থানার যোগীপোল ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি সদস্য। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিএনপি নেতা মামুন শেখ স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে অফিসে বসেছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ অফিসে ঢুকে মামুন শেখকে লক্ষ্য করে দুটি বোমা ও অন্তত চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাশে থাকা এমদাদুল হকের শরীরে লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরবর্তী গুলিতে মামুন শেখ গুরুতর আহত হন। হামলার পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে সহকর্মীরা আহত মামুনকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
নগরীর খানজাহান আলী থানা বিএনপির সভাপতি কাজী মিজানুর রহমান বলেন, যোগীপোল ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন শেখকে দুর্বৃত্তরা গুলি করেছে। তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আমি ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে যাচ্ছি। একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি।
খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তুহিনুজ্জামান বলেন, গুলিতে নিহত এমদাদুল হক একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কারা জড়িত তাদের তথ্য উদঘাটন ও জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এখনো মোনো মামলা হয়নি।