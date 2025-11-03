সাংবাদিকদের কাজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের সব দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারহীনতা বন্ধের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে তিনি এই আহ্বান জানান। প্রতিবছর ২ নভেম্বর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়।
মহাসচিবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সত্যের সন্ধানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত সাংবাদিকরা ক্রমবর্ধমান বিপদের মুখে পড়ছেন। তাদের বিরুদ্ধে ঘটছে মৌখিক নিপীড়ন, আইনি হুমকি, শারীরিক আক্রমণ, কারাবাস ও নির্যাতন, এমনকি অনেকের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
গুতেরেস বলেন, ‘সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারহীনতা বন্ধের এই আন্তর্জাতিক দিবসে আমরা ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক হত্যার প্রায় ১০ ঘটনার মধ্যে ৯টির বিচার এখনও হয়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে যেকোনো সংঘাতের মধ্যে ফিলিস্তিনের গাজা সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আবারও এ ঘটনার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানাচ্ছি।’
মহাসচিব বলেন, ‘বিচারহীনতা শুধু ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের প্রতি অন্যায় নয়; এটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ, সহিংসতা বৃদ্ধির সুযোগ এবং গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। সব সরকারের উচিত প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করা, অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা এবং সাংবাদিকদের সর্বত্র স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা।’
তিনি বিশেষভাবে নারী সাংবাদিকদের ওপর অনলাইনে হুমকি ও হয়রানির বিষয়টিকেও উল্লেখ করেছেন। গুতেরেস বলেন, ‘অনলাইন হুমকি ও হয়রানি প্রতিরোধে আমাদের সক্রিয় হতে হবে। এসব অপরাধের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়া হয় না, যা বাস্তব জীবনে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডিজিটাল দুনিয়াকে সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ রাখতে হবে।’
মহাসচিব শেষ করেন, ‘যখন সাংবাদিকদের কণ্ঠরুদ্ধ হয়, তখন আমরা সবাই আমাদের কণ্ঠ হারাই। আসুন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায়, জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিতে এবং সত্য প্রকাশের জন্য যারা ভয় ছাড়াই কাজ করেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সম্মিলিত অবস্থান নিই।’