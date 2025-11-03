সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইউক্রেনকে আর টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দিতে আগ্রহী নন ট্রাম্প

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০৮
দূর পাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: ব্রিটানিকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য দূর পাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র আপাতত ইউক্রেনকে দেওয়ার কথা তিনি বিবেচনা করছেন না, কারণ তিনি চান না যুদ্ধ আরও বাড়ুক। 

রোববার (২ নভেম্বর) তাকে বহনকারী আকাশযান ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’-এ সাংবাদিকদের কাছে ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নেটো জোটের সদস্যদের কাছে টমাহক বিক্রি করবে এবং ওই রাষ্ট্রগুলো এসব ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনে পাঠাবে—এমন একটি পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি কোনো আগ্রহ দেখাননি। 

রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ফ্লোরিডার পাম বিচে উড়ে যাওয়ার সময় ওই ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির জন্য তিনি একটি চুক্তির কথা বিবেচনা করছেন কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ‘না। মোটেই না।’ তবে তিনি ‘মন পরিবর্তন করতে পারেন’ বলেও জানিয়েছেন।

টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার (১৫৫০ মাইল), যা দিয়ে ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোসহ দেশটির অনেক গভীরে আঘাত হানা সম্ভব। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু ইউক্রেনকে টমাহক দেওয়ার বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে রাশিয়া।

ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুট ২২ অক্টোবর হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার পর তারা এই টমাহক ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শুক্রবার রুট জানিয়েছিলেন, বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের ওপর তা নির্ভর করছে।

এদিকে, ইউক্রেনকে দূরপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদরদপ্তর পেন্টাগন হোয়াইট হাউজকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। পেন্টাগন মূল্যায়ন করে দেখেছে, ইউক্রেনকে এই ক্ষেপণাস্ত্র দিলে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেদের অস্ত্রভান্ডারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। 

তবে বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এমন তিনজন মার্কিন ও ইউরোপীয় কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, পেন্টাগন টমাহক সরবরাহের বিষয়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সংবাদ ইউক্রেন ক্ষেপণাস্ত্র

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng