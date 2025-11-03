দলীয় এমপি-প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তে বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে আজ বৈঠকে বসছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। সোমবার দুপুরে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেবেন। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর শিগগিরই তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।
সূত্র মতে, সারাদেশে নেতাকর্মীদের মধ্যে একাধিক জরিপ এবং প্রায় এক হাজার মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে আলোচনার পর প্রার্থীদের তালিকা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আজকের বৈঠকের আলোচ্যসূচি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে—একটি হলো প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা, আরেকটি প্রধান উপদেষ্টাকে ঘিরে। প্রধান উপদেষ্টা হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিতে পারেন এবং তার পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।’
বিএনপির দলীয় সূত্র অনুযায়ী, আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে তারেক রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপে তারেকের দল সম্ভাব্য প্রার্থীদের মূল্যায়ন করেছে। দ্বিতীয় ধাপে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সঙ্গে সারাদেশে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় ধাপে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছ থেকে পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপিসহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
সূত্র বলছে, প্রায় ২০০ আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তবে ৬০–৭০টি আসনে একাধিক শক্তিশালী প্রার্থী এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে প্রার্থী নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু আসনে জোটভুক্ত দলের সঙ্গে আসন বণ্টন নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক তালিকা সাংগঠনিক দক্ষতা, অতীত আন্দোলনে অবদান এবং জনমত জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়েছে।
দলীয় অভ্যন্তরীণ সূত্র জানায়, তালিকায় পরিবর্তন এখনো সম্ভব। মাঠপর্যায়ের সক্রিয়তা বা দক্ষতার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের পরিবর্তন করা হতে পারে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় মাঠপর্যায়ের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারেক রহমান নিজেও একাধিক প্রার্থীকে ফোন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি দ্রুত শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।
