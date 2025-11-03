সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
মৌসুমীর জন্মদিনে ওমর সানী

‘দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব’

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫২
বাংলা চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী মৌসুমি ও একসময়ের জনপ্রিয় নায়ক ওমর সানী

আজ বাংলা চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী মৌসুমির জন্মদিন। ২০২৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন মৌসুমী। মাঝে দেশে ফেরার কথা থাকলেও ফেরা হয়নি। তাই এবারের জন্মদিনও সেখানে উদ্‌যাপন করতে হচ্ছে।

মৌসুমীর স্বামী অভিনেতা ওমর সানীর কাছে চিত্রনায়িকা মৌসুমীর জন্মদিন সব সময়ই বিশেষ কিছু। কিন্তু গত দুই বছর ধরে দিনটি ঘটা করে উদ্‌যাপন করতে পারছেন না এই ঢালিউড অভিনেতা। কারণ, মৌসুমী এখন যুক্তরাষ্ট্রে, ওমর সানী দেশে। এবারের জন্মদিনেও পাশে নেই মৌসুমী। দূরে থাকলেও ফেসবুকে ভালোবাসা জানিয়ে ওমর সানী লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন প্রিয়দর্শিনী মৌসুমী। দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব।’

গত বছরও মৌসুমীর জন্মদিন কেটেছে দেশের বাইরে। গত বছর ওমর সানী ফেসবুকে জানিয়েছিলেন, ‘জন্মদিনে মৌসুমীকে পাশে না পেয়ে মন খারাপ। কিন্তু কিছু করার নেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় সব মেনে নিতে হবে।’

অন্যদিকে, বিদেশে থাকলেও দেশের জন্মদিনগুলো মিস করেন মৌসুমী। গত বছর জন্মদিনে মৌসুমী জানিয়েছিলেন, ‘দেশে থাকলে ভক্তরা শুভেচ্ছা জানাতেন। কাছের কেউ কেউ বাসায় আসতেন কেক ও ফুল নিয়ে। বিদেশের মাটিতে বসে দেশের জন্মদিন উদ্‌যাপন খুব মিস করছেন।’

