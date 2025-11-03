সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছিলেন না স্কোয়াডেই, আচমকা দলে এসে ফাইনাল সেরা শেফালি 

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৬
অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ফাইনাল সেরা শেফালি বর্মা। ছবি: সংগৃহীত

একেই বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার! সপ্তাহ খানেক আগেও ঘরোয়া  টি-টোয়েন্টি আসর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন শেফালি বর্মা। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ছিলেন না এই ব্যাটার। এমনকি রিজার্ভ তালিকাতেও নাম ছিল না তার। ছন্দে থাকা প্রতিকা রাওয়ালের চোটে হঠাৎ খুলে যায় শেফালির বিশ্বকাপ দরজা। নাটকীয়ভাবে পাওয়া এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি।

রোববার (২ নভেম্বর) নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে ওপেনিংয়ে নেমে ৭৮ বলে ৮৭ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেছেন শেফালি। শুধু তাই নয়, বল হাতেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ দুই উইকেট শিকার করেন। এতেই উইমেন অব দ্য ফাইনাল তিনি। 

Shafali Verma got to her half-century in 49 balls, India vs South Africa, Women's World Cup final, Navi Mumbai, November 2, 2025

শেফালির ওয়ানডে রেকর্ড খুব একটা ভালো না। মূলত টি-টোয়েন্টিতে বেশি বিবেচনা করা হয় তাকে। তবে বল পেটানোর জুড়ি নেই এই ব্যাটারের। তাই হয়তো প্রতিকার চোটে নির্বাচকদের ভাবনার বদল ঘটে। রিজার্ভ তালিকায় না থাকলেও তাকেই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে যুক্ত করে।

ফাইনাল শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে শেফালি বলেন, 'আমি শুরুতেই বলেছিলাম, ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন কিছু সুন্দর কাজ করার জন্য, আর আজ সেটাই প্রতিফলিত হলো। আমরা জিতেছি, আমি ভীষণ খুশি, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।'

Shafali Verma walks off after a career-best 87, India vs South Africa, Women's World Cup final, Navi Mumbai, November 2, 2025

হুট করে দলে এসেই পারফর্ম করা সহজ ছিল না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'এটা কঠিন ছিল, কিন্তু আমার নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল, যদি শান্ত থাকতে পারি, তবে সবকিছুই সম্ভব। আমার বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, ভাই সবাই আমাকে সমর্থন দিয়েছে, শিখিয়েছে কীভাবে খেলতে হয়। এই ম্যাচটা আমার দল আর আমার নিজের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর আমি শুধু চেয়েছিলাম আমার দলকে জেতাতে।'

শেফালি বলেন, 'আমার মন পরিষ্কার ছিল, আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছি। সবচেয়ে ভালো লাগছে যে আমি সেটি বাস্তবে করতে পেরেছি। স্মৃতি দি, হারমান দি সবাই আমাকে সমর্থন করেছে। সিনিয়ররা শুধু বলেছিল, নিজের খেলা খেলো। যখন এই স্পষ্টতা পাওয়া যায়, তখন সেটাই যথেষ্ট। এটা সত্যিই এক স্মরণীয় মুহূর্ত।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ভারত বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ক্রিকেট ওয়ানডে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগাপ্লুত টেন্ডুলকার-কোহলিরা 

বিশ্বকাপ জিতে মোট ১২৫ কোটি টাকা পাচ্ছেন ভারতের মেয়েরা

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতের চোখে আনন্দ অশ্রু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চ্যাম্পিয়ন হয়ে রেকর্ড প্রাইজমানি জিতল ভারত, বাংলাদেশও পেলো ৭ কোটি

উলভার্টের সেঞ্চুরি ব্যর্থ করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফাইনালে ফিল্ডিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 

নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে বেরসিক বৃষ্টির বাগড়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng