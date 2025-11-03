মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতের চোখে আনন্দ অশ্রু

ঘরের মাঠে ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে ভারত। তা না হলে, রোহিত শর্মাও পেতেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের তকমা। তবে রোহিত না পারলেও পেরেছেন হারমানপ্রীত কৌর।
রোববার (৩ নভেম্বর) নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে ভারত। ফাইনালে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোহিত। পরিবার নিয়ে পুরো ম্যাচ উপভোগ করেছেন তিনি।
দীপ্তি শর্মার করা ইনিংসের ৪৬ তম ওভারের তৃতীয় বলে হারমানপ্রীতের হাতে ধরা পড়েন নাদিনে ডে ক্লার্ক। ৫২ রানের জয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয় স্বাগতিকদের। সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী আওয়াজে প্রকম্পিত হয় পুরো স্টেডিয়াম। ভারত নারী দলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে আত্মহারা হতে দেখা যায় রোহিতকেও।
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর একে অপরকে জড়িয়ে ধরে উদযাপনে মাতেন ক্রিকেটাররা। ঠিক তখনই ক্যামেরায় আটকে যায় একটি দৃশ্য। দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপজয়ী দলকে অভিনন্দন জানাতে দেখা যায় রোহিতকে। এমন সময় ওপরে দিকে তাকান। তখন রোহিতের চোখ ছলছল করছিল। যেন নারী দলের পূর্ণতার মাঝেই নিজের অপূর্ণতাকে খুঁজে নিতে চাইলেন তিনি।
ইতিমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়েছেন রোহিত। তবে এখনও খেলে চলছেন ওয়ানডে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ বিশ্বকাপে দেখা যাবে এই তারকাকে। তখন নিজের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দেওয়ার আরেকটি সুযোগ পাবেন রোহিত।