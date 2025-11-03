সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
শুটিং সেটে শাহরুখ-আরিয়ানের সম্পর্ক কেমন

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৮
বলিউডের কিং শাহরুখ ও তার ছেলে আরিয়ান খান

বলিউডের কিং শাহরুখ সবসময় কৌতুক করার মুডে থাকলেও ছেলে আরিয়ান যেন একেবারেই বিপরীত। সবসময়েই গম্ভীর হয়ে থাকে আরিয়ান, তাকে হাসতে বা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে দেখা যায় খুবই কম।

তবে ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’–এর ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভিন্ন এক আরিয়ানকে দেখেছিলেন দর্শকরা। সেই মঞ্চে ছিলেন শাহরুখ খানও। সেদিন মঞ্চে শাহরুখকে ‘পাপা’ বলে সম্বোধন করেছিলেন আরিয়ান। তবে শুটিং সেটে কিন্তু এই কাজটা ভুলেও করেনা আরিয়ান।

সম্প্রতি কোরিওগ্রাফার মুদাসসের খানের এক সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে এই তথ্য। মুদাসসের জানান, তিনি ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ সিরিজে কাজ করেছেন এবং কাছ থেকে দেখেছেন শাহরুখ ও আরিয়ানের কাজের সম্পর্ক। তার ভাষায়, ‘শাহরুখ স্যার তখন ভ্যানিটিতে ছিলেন, ফোনে কথা বলছিলেন। আমি আর আরিয়ান ঢোকার পরও সে অপেক্ষা করছিল। কথাবার্তা শেষ হলে আরিয়ান তাকে বলল, ‘স্যার, গানের বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।’

তিনি বলেন, কাজের জায়গায় আরিয়ান কখনও ‘বাবা’ শব্দটি ব্যবহার করেন না। পুরো সময় পেশাদার আচরণ বজায় রাখেন এবং শাহরুখকে ‘স্যার’ বলেই সম্বোধন করেন। আরও বলেন, ‘আমি আরিয়ানের জায়গায় থাকলে নিশ্চয়ই বাবা বলতাম, কিন্তু ওর বিনয়ী ব্যবহার সত্যিই প্রশংসনীয়।’

