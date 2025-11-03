সেকশন

বিশ্বকাপ জিতে মোট ১২৫ কোটি টাকা পাচ্ছেন ভারতের মেয়েরা

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৪০
ছবি: সংগৃহীত

ইতিহাস গড়েছে ভারত নারী ক্রিকেট দল। রোববার (২ নভেম্বর) নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে হারমানপ্রীত কৌরের দল।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইসিসির কাছ থেকে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা পেয়েছে ভারত। বিশ্বকাপ জয়ের পর নারী দলকে আরও বড় সুখবর দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। 

May be an image of ‎football, American football, crowd and ‎text that says "‎بم W VINNER 25 NKe 2 ፃይ 다 HENNIM ION IA‎"‎‎

বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ভারতীয় নারী দলকে ৫১ কোটি রুপি অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭০ কোটি ৪৪ লাখ টাকার বেশি। এতে করে সব মিলিয়ে এক রাতেই প্রায় ১২৫ কোটি টাকা নিশ্চিত করে ফেলেছে নারী ক্রিকেটের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

দেবজিৎ সাইকিয়া এএনআইকে বলেন, ‘জয় শাহ বিসিসিআইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নারী ক্রিকেটে অনেক পরিবর্তন এনেছেন। ছেলে ও মেয়েদের সমান বেতনের (আসলে অর্থ পুরস্কার) ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত মাসে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ মেয়েদের টুর্নামেন্টের অর্থ পুরস্কার ৩০০% বাড়িয়েছেন। আগে এই পুরস্কার ছিল ২৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার, এখন তা বাড়িয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ নারী ক্রিকেটকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। বিসিসিআইও খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফসহ পুরো দলকে ৫১ কোটি রুপি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে।’

May be an image of ‎football, fireworks, crowd and ‎text that says "‎NICCZ EEN'SCRICKET ICC EN'S CRICKET RLD RLD-CUP CUP) DIA 五願 ነቃ 2025V الان 2 20 2025 AMPI aM PN CHAMPIONS 2025 2 25‎"‎‎

এবারের নারী বিশ্বকাপে মোট ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার অর্থ পুরস্কার দিয়েছে আইসিসি। যা ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানির চেয়েও ১ কোটি ডলার বেশি। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানি ছিল মাত্র ৩৫ লাখ ডলার।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

