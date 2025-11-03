সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৯
কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং পিএফ পাহাড় এলাকা থেকে মান্না বড়ুয়া (২৫) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত মান্না বড়ুয়া উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের কুতুপালং পিএফ পাড়া এলাকার সুধীর বড়ুয়ার ছেলে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে কুতুপালং পিএফ পাহাড় এলাকার একটি বাঁশঝাড়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মান্না বড়ুয়ার মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে উখিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)জিয়াউল হক বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

