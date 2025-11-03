সেকশন

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগাপ্লুত টেন্ডুলকার-কোহলিরা 

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৫২
১৯৮৩ ও ২০১১ সালে ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতে ভারত। অপেক্ষা ছিল মেয়েদের। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে হারমানপ্রীত কৌরের দল।

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে আনন্দে আত্মহারা ভারতের মেয়েরা। তাদের এই সাফল্য ছুঁয়ে গেছে দেশটির বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটারদের। নারী ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তারা।

ভারত নারী দলের উদযাপনের একটি ছবি এক্সে পোস্ট করেছেন দেশটির কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। সেখানে তিনি লেখেন, ‘১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় পুরো প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নগুলো তাড়া করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের নারী ক্রিকেট দল সত্যিই বিশেষ কিছু করেছে। তারা সারা দেশের অসংখ্য তরুণীকে ব্যাট–বল তুলে মাঠে নামতে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে তারাও একদিন বিশ্বকাপ জিততে পারে। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের যাত্রায় এটি একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। মেয়েরা পুরো জাতিকে গর্বিত করেছে।’

ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘মেয়েরা ইতিহাস তৈরি করেছে। একজন ভারতীয় হিসেবে এত বছরের কঠোর পরিশ্রম অবশেষে বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি এর চেয়ে বেশি গর্বিত হতে পারি না। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। হারমান এবং পুরো দলের জন্য অভিনন্দন রইল। পর্দার আড়ালে কাজ করার জন্য পুরো দল এবং ব্যবস্থাপনাকে অভিনন্দন। ভারতকে অনেক শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তটি পুরোপুরি উপভোগ করো সবাই। এটি আমাদের দেশে এই খেলাটি গ্রহণের জন্য প্রজন্মের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’

ভারতীয় পুরষ ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর লিখেছেন, ‘তোমরা শুধু ইতিহাসই তৈরি করোনি, এমন একটি উত্তরাধিকার তৈরি করেছো যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’

