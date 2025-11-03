সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করল হাইকোর্ট

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৭
হাইকোর্ট (ইনসেটে- ওয়াসা)।

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এ বিষয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রিটকারীর আইনজীবী মামনুর রশিদ।

এর আগে, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি স্থগিত চেয়ে মো. লিয়াকত আলী নামের একজন রিট আবেদন করেন।

গত ১৪ আগস্ট ঢাকা ওয়াসার এমডি পদে তিন বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

ওই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিলো, ‘ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য বাংলাদেশি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ন্যূনতম স্নাতকোত্তর বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) বা সমমানের ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। তবে সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে কর্মরত আছেন বা ছিলেন এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ন্যূনপক্ষে তৃতীয় গ্রেড স্কেল বা সমপর্যায়ের স্কেলধারী হতে হবে। ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের কাছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ওয়াসার দৈনন্দিন এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবেন। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাজের বিস্তারিত বিবরণ পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রার্থীর অবশ্যই পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সেক্টর অথবা সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায়। সিনিয়র পর্যায়ে অন্তত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।’

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

হাইকোর্ট আইন আদালত ওয়াসা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘আপনি বেশি কথা বলেন, আদালত বিব্রত হয়’: আইনজীবী আমির হোসেনকে ট্রাইব্যুনাল

ঐকমত্য কমিশন প্রতারণা করেনি, এক দিন সত্য বের হবে: বদিউল আলম

শ ম রেজাউল করিম ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে ষষ্ঠ দিনের আপিল শুনানি চলছে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ আজ

সত্যিকারের স্বাধীনতা ছাড়া বিচার বিভাগ অকার্যকর

ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি

চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচন স্থগিত করলেন আদালত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng