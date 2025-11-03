সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও পাকিস্তান পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে: ট্রাম্প

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:০৫
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশ গোপনে ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে।

রোববার (২ নভেম্বর) সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'কিন্তু তারা (ওই দেশগুলো) তোমাকে এটা বলতে যায় না। আর তুমি জানো, তারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, এই পৃথিবীটা একটা বিরাট ব্যাপার। তুমি জানো না তারা কোথায় পরীক্ষা করছে। তারা অনেক গভীরে— অনেক গভীরে পরীক্ষা চালায়...যেখানে মানুষ ঠিক জানে না কী ঘটছে। (তবে) তুমি একটু কম্পন অনুভব করো।'

তিনি বলেন, 'তারা পরীক্ষা করে এবং আমরা পরীক্ষা করি না। আমাদের পরীক্ষা করতে হবে। আর রাশিয়া - অন্যদিন যখন বলেছিল যে, তারা কিছু ধরণের ভিন্ন স্তরের পরীক্ষা করবে - তখন কিছুটা হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া পরীক্ষা করে, চীন পরীক্ষা করে এবং আমরাও পরীক্ষা করব। উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তানও পরীক্ষা করছে।'

মার্কিন নেতা ব্যাখ্যা করেন, 'আমাদের কাছে সেরা (পারমাণবিক অস্ত্র) আছে। (প্রেসিডেন্ট হিসেবে) আমিই ছিলাম, যে চার বছরে এগুলো সংস্কার এবং তৈরি করেছে। (তবে) আমি এটা করতে ঘৃণা করতাম; কারণ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এমন একটি জিনিস, যা সম্পর্কে আপনি কথাও বলতে চান না।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'আর যদি আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার থাকে, তাহলে আমাদের সেগুলো পরীক্ষাও করতে হবে। অন্যথায় তুমি আসলে জানতে পারবে না যে, এগুলো কীভাবে কাজ করবে। আর আমরা কখনোই সেগুলো ব্যবহার করতে চাই না।'

২৯ অক্টোবর ট্রাম্প পেন্টাগনকে অবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি কোন ধরণের পরীক্ষা বলতে চাইছেন বা এতে পারমাণবিক ওয়ারহেড বিস্ফোরণ ঘটবে কি না, তা নির্দিষ্ট করে বলেননি।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান চীন রাশিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প পারমাণবিক অস্ত্র

