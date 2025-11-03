সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত পুয়ের্তো রিকোতে দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত একটি সামরিক ঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র। স্যাটেলাইট ছবি উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, এটি স্পষ্টতই ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুতির প্রতিফলন।

সংবাদ সংস্থাটির তথ্য অনুসারে, পুয়ের্তো রিকোর প্রাক্তন রুজভেল্ট রোডস নৌঘাঁটিতে নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এটি ২০ বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে বন্ধ ছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর রানওয়েতে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিওয়ে পরিষ্কার ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

এছাড়া পুয়ের্তো রিকো এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট ক্রোয়েস দ্বীপে বেসামরিক বিমানবন্দর অবকাঠামোও সম্প্রসারণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অঞ্চলগুলো ভেনেজুয়েলা থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক চোরাচালান রোধে যথেষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ করেছে। এই অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেছে।

মিয়ামি হেরাল্ড সংবাদপত্র সূত্রের বরাত দিয়ে রিপোর্ট করেছে, ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরে সামরিক স্থাপনাগুলোতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যে কোনো মুহূর্তে হামলা হতে পারে।

এদিকে, সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিশ্চিত কিংবা অস্বীকার করেননি।

গতকাল রোববার ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য স্থল হামলা সম্পর্কে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এটা বলতে রাজি নই যে আমি এটা করব। আমি কোনো প্রতিবেদকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি না যে, আমি আক্রমণ করব কি না।'

ভেনেজুয়েলার নিকোলাস মাদুরোর দিন ফুরিয়ে আসছে কি না - সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি বলব, হ্যাঁ। আমার মনে হয়, হ্যাঁ।'

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সংবাদ নৌবাহিনী সেনানিবাস লাতিন আমেরিকা ভেনেজুয়েলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও পাকিস্তান পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে: ট্রাম্প

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng