ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত পুয়ের্তো রিকোতে দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত একটি সামরিক ঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র। স্যাটেলাইট ছবি উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, এটি স্পষ্টতই ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুতির প্রতিফলন।
সংবাদ সংস্থাটির তথ্য অনুসারে, পুয়ের্তো রিকোর প্রাক্তন রুজভেল্ট রোডস নৌঘাঁটিতে নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এটি ২০ বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে বন্ধ ছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর রানওয়েতে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিওয়ে পরিষ্কার ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়।
এছাড়া পুয়ের্তো রিকো এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট ক্রোয়েস দ্বীপে বেসামরিক বিমানবন্দর অবকাঠামোও সম্প্রসারণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অঞ্চলগুলো ভেনেজুয়েলা থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত।
ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক চোরাচালান রোধে যথেষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ করেছে। এই অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেছে।
মিয়ামি হেরাল্ড সংবাদপত্র সূত্রের বরাত দিয়ে রিপোর্ট করেছে, ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরে সামরিক স্থাপনাগুলোতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যে কোনো মুহূর্তে হামলা হতে পারে।
এদিকে, সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিশ্চিত কিংবা অস্বীকার করেননি।
গতকাল রোববার ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য স্থল হামলা সম্পর্কে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এটা বলতে রাজি নই যে আমি এটা করব। আমি কোনো প্রতিবেদকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি না যে, আমি আক্রমণ করব কি না।'
ভেনেজুয়েলার নিকোলাস মাদুরোর দিন ফুরিয়ে আসছে কি না - সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি বলব, হ্যাঁ। আমার মনে হয়, হ্যাঁ।'