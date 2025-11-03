সুন্দরবনে বনরক্ষীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় আহত হয়েছেন বনবিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) রানা দেব। এসময় আটক হওয়া একজন হরিণ শিকারিকে বনরক্ষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হামলাকারীরা বনের ভেতরে পালিয়েছে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে দুবলার আলোরকোলের ডিমেরচরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
বনবিভাগ সূত্র জানায়, সোমবার দুপুরে ডিমেরচর বনাঞ্চলের টহল দিচ্ছিলেন বনরক্ষীরা। এসময় তারা হরিণ ধরার ফাঁদ দেখতে পান। আশপাশে তল্লাশি করে ৪-৫ জন লোক দেখতে পান বনরক্ষীরা। এক পর্যায়ে বনরক্ষীরা তাদের ধাওয়া দিলে এসিএফ রানা দেব দৌড়ে একজন শিকারিকে ধরে ফেলেন। এসময় অন্য শিকারিরা এসে বনরক্ষীদের ওপর হামলা চালায় এবং রানা দেবকে মারধর করে আটক হওয়া ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। বনরক্ষীরা তাদের আবারও আটকের চেষ্টা করলে হামলাকারীরা বনের ভেতর পালিয়ে যায়। বনরক্ষীরা ঘটনাস্থল থেকে ১৮টি পাতা ফাঁদ জব্দ করেন।
এসিএফ রানা দেব বলেন, ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় আমরা। কিন্তু মূহুর্তেই অন্যরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নেয়। পরে দুবলা অস্থায়ী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে আমি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছি।
দুবলা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. সুহাস রঞ্জন হালদার বলেন, মারধরে আহতের পর রানা দেব হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তার শরীরে আঘাতে চিহৃ পাওয়া গেছে। অভ্যন্তরীণ আঘাতের তীব্রতা বুঝতে দ্রুত এক্স-রে করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।