সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নভেম্বর মাস থেকেই কমতে পারে তাপমাত্রা, আশঙ্কা আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের

নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে দুই থেকে তিনটি লঘুচাপ তৈরি হতে পারে। তার মধ্যে অন্তত একটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

সোমবার (৩ নভেম্বর) আবহাওয়া অধিদপ্তরের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে জানানো হয়, নভেম্বরে দেশের কোথাও-কোথাও নদী অববাহিকায় ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। দেশের প্রধান নদ-নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকতে পারে। 

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি মাসে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। তবে, দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে। 

এর আগে, ২৮ অক্টোবর সকালে মোন্থা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করে। সেদিনই মধ্যরাতে এটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করে।

এছাড়া গতকাল রাতে প্রকাশিত আবহাওয়া অধিদপ্তরের দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, এবারের শীত মৌসুমে স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, শৈত্যপ্রবাহের পাশাপাশি কুয়াশা, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ওঠা-নামা দৈনন্দিন জনজীবনকে ব্যাহত করতে পারে, বিশেষ করে দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, নভেম্বর-জানুয়ারিতে দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে দুই থেকে চারটি লঘুচাপ তৈরি হতে পারে এবং এর মধ্যে দুটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এই সময়কালে দিনের ও রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

