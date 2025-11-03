সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০২
ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় বোলারদের জন্য এক আতঙ্কের নাম ট্রাভিস হেড। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে এক হেডের কাছেই হারতে হয়েছিল ভারতকে। সম্প্রতি খুব এক ছন্দে না থাকলেও ভারতের মাথা ব্যাথার কারণ তিনি।

হেডকে নিয়ে অবশেষে দুশ্চিন্তা দূর হলো ভারতের। চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজের বাকী দুই ম্যাচে আর দেখা যাবে না এই অজি ওপেনারকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতি নিতে অস্ট্রেলিয়া দল ছেড়ে প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

শুধু হেডই নন, এর আগে জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক, স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান লায়ন, অ্যালেক্স ক্যারি ও মার্নাস লাবুশানেও অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে নিজেদের রাজ্য দলে যোগ দিয়েছেন। শেফিল্ড শিল্ডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলবেন হেড। 

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, পার্থে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচের একাদশে থাকতে পারেন, এমন সবাই ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডে খেলবেন।

চলমান অস্ট্রেলিয়া–ভারত টি–টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১–১ এ সমতায় আছে। সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ ৬ ও ৮ নভেম্বর। আর অ্যাশেজ শুরু ২১ নভেম্বর। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ভারত ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল

