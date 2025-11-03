সেকশন

পাটওয়ারী হয়ত টাকা খেয়ে কোনো এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে: নয়ন

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪২
যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন। গ্রাফিক্স: ইত্তেফাক

যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়নের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ করায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দলের এক নেতা। 

পরবর্তীতে মামলার বিষয়ে নিজের মন্তব্য জানিয়েছেন নয়ন। পাটওয়ারীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি শিক্ষিত ছেলে, আপনার কাছ থেকে জাতি এগুলো আশা করে না। এমন বিভ্রান্তি যারা ছড়ায়, তাদের হয় মাথায় সমস্যা, না হয় মাদকাসক্ত। না হলে অন্য কোনো এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। হয়ত টাকার বিনিয়মে এসব করছে।'

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্য সচিব বলেন, এনসিপির ওই নেতা (নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী) ভাইরাল হওয়ার জন্য নানা সময়ে বিএনপির অনেককে নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করেছেন। অসত্য তথ্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। নিজেকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সে সংক্রান্ত ন্যুনতম তথ্যও পাটওয়ারীর কাছে নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও বিউল ইসলাম নয়ন

নয়ন বলেন, চাঁদাবাজি তো দূরের কথা, কেউ বলতে পারবে না রবিউল ইসলাম নয়ন কাউকে ফাঁকি দিয়ে কারও দুই পয়সা মেরে খেয়েছে। নিজের নামে রাজনৈতিক মামলা ছাড়া একটি মামলাও নেই বলে দাবি করেন তিনি।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তরুণ আলেমদের ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘বিএনপির (যুবদলের) ঢাকা মহানগরের একজন নেতা আছে নয়ন। ও যে পরিমাণ টাকা চাঁদাবাজি করেছে, দুর্নীতি করেছে—ওই টাকা দিয়েও বাংলাদেশে একটা গণভোট হওয়া সম্ভব।’

ইত্তেফাক/এনএ

