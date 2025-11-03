সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৫
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সফর শেষেও বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটাররা। এবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। আসন্ন এই সফরের জন্য টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।

এই সিরিজ দিয়ে লম্বা সময় পর দলে ফিরেছেন পেসার শামার স্পিঙ্গার। এ ছাড়া চোট কাটিয়ে দলে ফিরছেন ম্যাথু ফোর্ড।

বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন গুড়াকেশ মোতি। বাংলাদেশে তিনটি ওয়ানডে খেলে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আর টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন মাত্র একটি। বাজে পারফরম্যান্সের জন্যই বাদ পড়লেন এই স্পিনার। 

আগামী ৫ নভেম্বর থেক ১৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অকল্যান্ডে পরপর দুই দিনে হবে নিউ জিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ। পরের দুটি নেলসনে, ৯ ও ১০ নভেম্বর। শেষ টি-টোয়েন্টি ডানেডিনে আগামী ১৩ নভেম্বর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি দল: শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানেজ, আকিম ওগিস, রোস্টন চেইস, ম্যাথু ফোর্ড, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, ব্র্যান্ডন কিং, খ্যারি পিয়ের, রভম্যান পাওয়েল, শেরফেন রাদারফোর্ড, জেডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, শামার স্প্রিঙ্গার।

 
