গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াডে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ‘গুলশান ইয়ুথ ক্লাব’

রাজধানীর গুলশান ক্লাব চলছে গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াড। দেশের বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা এ অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) জমজমাট ছিল গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াড। এ দিন বিকালে টেনিস কোর্টে লড়াইটা বেশ জমে উঠেছিল। এক কোর্টে চলছিল ওমেন্স সিঙ্গেল’স, তো অন্য কোর্টে মিক্সড ডাবলস-এর সেমিফাইনাল। পেশাদার খেলোয়াড় না হলেও ভিন্ন ভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন জয়ী হতে।
ব্যাডমিন্টনে হয়েছে টান টান উত্তেজনার ম্যাচ। দোতলার গ্যালারিতে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। দর্শকদের উচ্ছ্বাসে-উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ফাইনালে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে গুলশান ইয়ুথ ক্লাব। চিটাগাং ক্লাবকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে রিপন-মঞ্জু জুটি।
জয়ের পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বিজয়ী রিপন বলেন, ‘গ্যালারিতে অবস্থানরত দর্শকদের ধন্যবাদ দিতে চাই তাদের সমর্থনের জন্য। আমি ও আমার ভাই মঞ্জুসহ দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বিজয়। আমরা দুজনই পঞ্চাশ-ঊর্ধ্ব। এ ধরনের খেলা শরীর ও মনকে প্রফুল্ল রাখে। বিপক্ষে যারা খেলেছেন তারাও ভালো খেলেছেন। গুলশান ক্লাবকে ধন্যবাদ এ অলিম্পিয়াড আয়োজনের জন্য।’
অন্যদিকে স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চিটাগাং ক্লাব। স্কোয়াশ কোর্টের সামনেই রয়েছে সুন্দর খেলা দেখার স্থান। যেখানে বসে খেলা দেখেছেন ক্লাবের সদস্যরা।
গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াড প্রসঙ্গে সিটি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার বলেন, ‘সারা দেশের অনেকগুলো ক্লাবের সদস্য, তাদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে বসেছে এ মিলনমেলা। খেলাগুলো আমি উপভোগ করছি। ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস খেলাধুলার দিকে যাচ্ছে। এটা ভালো উদ্যোগ। আগে এ ধরনের খেলাধুলা তুলনামূলক কম হতো। এখন যতটুকু ফ্যাসিলিটিস থাকুক না কেন, নিজেদের ক্লাবগুলোর ভেতরে অরগানাইজ করে এ আয়োজন করা হয়েছে। ধন্যবাদ দিতে চাই গুলশান ক্লাবের সদস্যদের এবং এই খেলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে।’