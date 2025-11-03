ঢাকা থেকে বিএনপির টিকিট পেলেন যারা

আসন্ন এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৩৭ আসনে প্রার্থীদের প্রাথমিক নামের তালিকা ঘোষণা করছে বিএনপি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশান বিএনপির চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
ঘোষণা অনুযায়ি ঢাকা-১ থেকে খন্দকার আবু আশফাক, ঢাকা-২ থেকে আমানউল্লাহ আমান, ঢাকা-৩ থেকে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা-৪ থেকে তানভীর আহমেদ রবিন, ঢাকা-৫ থেকে নবী উল্লাহ নবী, ঢাকা-৫ থেকে ইশরাক হোসেন, ঢাকা-৭ বরাদ্ধ হয়নি, ঢাকা-৮ থেকে মির্জা আব্বাস। ঢাকা-৯ থেকে বরাদ্ধ হয়নি, ঢাকা-১০ থেকে বরাদ্ধ হয়নি।
ঢাকা-১১ থেকে এম এ কাইয়ুম, ঢাকা-১২ থেকে সাইফুল আলম নীরব। ঢাকা-১৩ থেকে বরাদ্ধ হয়নি। ঢাকা-১৪ থেকে সানজিদা তুলি, ঢাকা-১৫ থেকে শফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা-১৬ থেকে আমিনুল হক। ঢাকা-১৭ থেকে বরাদ্ধ হয়নি, ঢাকা-১৮ থেকে বরাদ্ধ হয়নি, ঢাকা-১৯ থেকে ডা. দেওয়ান মো. সালাউদ্দিন, ঢাকা-২০ আসন থেকে থেকে বরাদ্ধ হয়নি।
মির্জা ফখরুল বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর পর আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচন পেতে যাচ্ছি। সেই নির্বাচনে প্রায় ২৩৫ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা দেওয়া হচ্ছে। আর যেসব আসনে যুগপৎ আন্দোলন সঙ্গীদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে, সেটি বিএনপি সমন্বয় করে নেবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিতি আছেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন খান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
এর আগে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্ব দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে দলীয় প্রার্থীদের প্রাথমিক নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।