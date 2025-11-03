সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা, কোন আসনে কে

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:১২
ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৩৭ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। কোন আসনে বিএনপির মনোনয়ন কে পাচ্ছেন, তার তালিকা প্রকাশ করেছে দলটি। জাতীয় সংসদের আসন ৩০০টি। এর মধ্যে কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি আর কিছু আসন জোট শরিকদের জন্য রেখে দিয়েছে বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নাম ঘোষণা করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ফেনী-০১, বগুড়া-০৭ ও দিনাজপুর-০৩ আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন। আর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচন করবেন বগুড়া-৬ আসনে।

প্রার্থী ঘোষণার আগে আজ দুপুর সাড়ে ১২টায় জরুরি বৈঠকে বসেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা এই বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। 

এর আগে,  ডিসেম্বরের শুরুর দিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিএনপির প্রার্থীর তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো- 

 

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি খালেদা জিয়া মির্জা ফখরুল তারেক রহমান সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় নির্বাচন ২০২৬

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নাম নেই দুদু, আলাল ও সালামের

প্রাথমিক ঘোষণায় যেসব আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত তরুণদের এনসিপিতে স্বাগত জানালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

চট্টগ্রাম-৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হুম্মাম কাদের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

২৩৭ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী

যে যে আসন থেকে লড়বেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই নয়ন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng