সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বন্ধুকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ, একসঙ্গে প্রাণ গেল দুজনের

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৯
নদের পাড়ে ভিড় জমান স্থানীয়রা। ছবি: ইত্তেফাক

একসঙ্গে সময় কাটতো দুই বন্ধুর। খেলাধুলা থেকে শুরু করে ঘোরাফেরা সবকিছুই চলতো একসঙ্গে। সেই দুই বন্ধুর একজন বড়াল নদে গোসলে নেমে তলিয়ে যাচ্ছিল; তা দেখে বাঁচাতে ঝাঁপ দেয় অন্যজন। শেষ পর্যন্ত সেই নদে তলিয়ে একসঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে দুজনের।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা সদরের বড়াল নদের উৎসমুখের পাশেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- উপজেলার থানাপাড়ার ইসরাফিল ইসলামের ছেলে রিহান ইসলাম (১৭) ও সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে মাহিদ হোসেন (১৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রিহান ও মাহিদ প্রায় প্রতিদিনই একসঙ্গে সময় কাটাত। সোমবারও অন্য দিনের মতো তারা কয়েক বন্ধুর সঙ্গে নদীর পাড়ে ফুটবল খেলা শেষে গোসল করতে নামে। বড়াল নদে বর্তমানে বেশিরভাগ জায়গায় পানি কম থাকলেও কিছু স্থানে গভীর গর্ত রয়েছে। গোসলের একপর্যায়ে রিহান গভীর পানিতে তলিয়ে যেতে থাকলে তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেয় মাহিদ। কিন্তু এরপর তলিয়ে যায় দুজনই। সঙ্গে থাকা অন্যান্য বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা ছুটে এসে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছেন।

সর্বশেষ দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর ডুবুরি দল ও স্থানীয়রা তাদের দু’জনকে উদ্ধার করে চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের ২ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

চারঘাট ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়েছিলাম। তবে ডুবুরি দল জেলা সদর স্টেশন থেকে আসায় উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করতে কিছুটা সময় লেগেছে। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।’  

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মৃত্যু রাজশাহী পানিতে ডুবে

