বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বিএনপি তার একক প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। প্রাথমিকভাবে ২৩৭টি আসনে প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে এবং তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
তবে প্রকাশিত প্রাথমিক এই তালিকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করছেন।
রুমিন ফারহানার এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬টি আসনের মধ্যে দলের পক্ষ থেকে ৪টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন খালি রাখা হয়েছে।