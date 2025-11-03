সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যে যে আসন থেকে লড়বেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০
ফাইল ছবি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৮ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া লড়বেন দিনাজপুর ৩, বগুড়া ৭ ও ফেনী ১ আসন মোট তিন আসন থেকে। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান লড়বেন বগুড়া-৬ আসন থেকে।

অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কুমিল্লা-১; মির্জা আব্বাস ঢাকা-৮; বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩; ড. আব্দুল মঈন খান নরসিংদী-২; মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁও-১; আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রাম-১০; সালাহউদ্দিন আহমদ কক্সবাজার-১; ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সিরাজগঞ্জ-২ এবং মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদে বীর বিক্রম ভোলা-৩; ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসাইন দিনাজপুর-৬ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবেন।

স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিনের ছেলে ব্যরিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জহির পঞ্চগড় ১ আসন থেকে মনোনীত করা হয়েছেন।

স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া অসুস্থ থাকার কারণে কোনো আসনে মনোনীত হননি বলে জানা গেছে।

এছাড়া, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান, এখনও পর্যন্ত কোনো আসনে মনোনীত হন নি।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

বিএনপি মনোনয়ন জাতীয় নির্বাচন ২০২৬

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নাম নেই দুদু, আলাল ও সালামের

প্রাথমিক ঘোষণায় যেসব আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত তরুণদের এনসিপিতে স্বাগত জানালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

চট্টগ্রাম-৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হুম্মাম কাদের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

২৩৭ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই নয়ন

বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng