যে যে আসন থেকে লড়বেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৮ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া লড়বেন দিনাজপুর ৩, বগুড়া ৭ ও ফেনী ১ আসন মোট তিন আসন থেকে। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান লড়বেন বগুড়া-৬ আসন থেকে।
অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কুমিল্লা-১; মির্জা আব্বাস ঢাকা-৮; বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩; ড. আব্দুল মঈন খান নরসিংদী-২; মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁও-১; আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রাম-১০; সালাহউদ্দিন আহমদ কক্সবাজার-১; ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সিরাজগঞ্জ-২ এবং মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদে বীর বিক্রম ভোলা-৩; ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসাইন দিনাজপুর-৬ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবেন।
স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিনের ছেলে ব্যরিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জহির পঞ্চগড় ১ আসন থেকে মনোনীত করা হয়েছেন।
স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া অসুস্থ থাকার কারণে কোনো আসনে মনোনীত হননি বলে জানা গেছে।
এছাড়া, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান, এখনও পর্যন্ত কোনো আসনে মনোনীত হন নি।