সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৫
কুমিল্লার ১১টি আসন

কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল-বিএনপি ৯টি আসনে তাদের চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। 

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। 

তিনি বলেন, যেসব আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি সেগুলো পরে ঘোষণা করা হবে। এর বাইরে কিছু আসন শরিকদের ছাড়া হবে বলে জানা গেছে।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঘোষিত নামের তালিকা অনুযায়ী:

কুমিল্লা ১: (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। 

কুমিল্লা ২: হোমনা-মেঘনা আসনে প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা হবে।

কুমিল্লা ৩: মুরাদনগর আসনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ।

কুমিল্লা ৪: দেবিদ্বার আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য দেবিদ্বার ইঞ্জিনিয়ার নজুরুল আহসান মুন্সী।

কুমিল্লা ৫: বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া আসনে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব হাজী জসিম উদ্দিন।

কুমিল্লা ৬: সদর আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী।

কুমিল্লা ৭: চান্দিনা আসনের প্রার্থী পরে ঘোষণা হবে।

কুমিল্লা ৮: বরুড়া আসনে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন।

কুমিল্লা ৯: লাকসাম-মনোহরগঞ্জ আসনে বিএনপির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মো. আবুল কালাম।

কুমিল্লা ১০: নাঙ্গলকোট-লালমাই আসনে সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল গফুর ভুইয়া।

কুমিল্লা ১১ আসনে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামরুল হুদার নাম ঘোষণা করা হয়।

প্রার্থী ঘোষণার আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় জরুরি বৈঠকে বসেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা এই বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

কুমিল্লা বিএনপি সারাদেশ

