নেপালের হিমালয়ের একটি চূড়ায় আরোহণ অভিযানের সময় তুষারধসের ঘটনায় এক বিদেশি নাগরিকসহ তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অন্তত ৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন।
পুলিশ কর্মকর্তা জ্ঞান কুমার মাহাতো রয়টার্সকে জানিয়েছেন, কাঠমান্ডুর উত্তর-পূর্বে দোলাখা জেলার ১৮ হাজার ৪৭০ ফুট উঁচু ইয়ালুং রি হিমাল পর্বতে নিখোঁজদের মধ্যে পাঁচ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন।
রয়টার্স জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত বা নিখোঁজ বিদেশিদের জাতিয়তা কিংবা নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ কর্মকর্তা মাহাতো বলেন, আহত চার পর্বতারোহীকে নিকটবর্তী একটি গ্রামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টারসহ অন্যান্য উপায়ে নিখোঁজ পর্বতারোহীদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
প্রসঙ্গত, ইয়ালুং রি পর্বতটি নেপালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রোলওয়ালিং উপত্যকায় অবস্থিত। সেখানে পর্বতারোহীরা প্রায়শই পাথর, বরফ এবং তুষারের মুখোমুখি হন।