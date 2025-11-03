সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৪২
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

নেপালের হিমালয়ের একটি চূড়ায় আরোহণ অভিযানের সময় তুষারধসের ঘটনায় এক বিদেশি নাগরিকসহ তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অন্তত ৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

পুলিশ কর্মকর্তা জ্ঞান কুমার মাহাতো রয়টার্সকে জানিয়েছেন, কাঠমান্ডুর উত্তর-পূর্বে দোলাখা জেলার ১৮ হাজার ৪৭০ ফুট উঁচু ইয়ালুং রি হিমাল পর্বতে নিখোঁজদের মধ্যে পাঁচ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত বা নিখোঁজ বিদেশিদের জাতিয়তা কিংবা নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ কর্মকর্তা মাহাতো বলেন, আহত চার পর্বতারোহীকে নিকটবর্তী একটি গ্রামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টারসহ অন্যান্য উপায়ে নিখোঁজ পর্বতারোহীদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইয়ালুং রি পর্বতটি নেপালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রোলওয়ালিং উপত্যকায় অবস্থিত। সেখানে পর্বতারোহীরা প্রায়শই পাথর, বরফ এবং তুষারের মুখোমুখি হন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

মৃত্যু বিশ্ব সংবাদ পর্বতারোহী নেপাল হিমালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

ভারতে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng