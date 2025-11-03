গণসংহতি আন্দোলনের ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত

জোনায়েদ সাকিকে প্রধান সমন্বয়কারী ও আবুল হাসান রুবেলকে নির্বাহী সমন্বয়কারী করে গণসংহতি আন্দোলনের ৫ম জাতীয় সম্মেলন থেকে ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) সাভার গণস্বাস্থ্য পিএইচএ কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সারা দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করেন।
‘শ্রমিক-কৃষক, খেটে খাওয়া, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য হিস্যা চাই’—দাবি নিয়ে এবং ‘বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ, অধিকার ও মর্যাদার বাংলাদেশ, জনগণের বাংলাদেশ’ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে গত ৩১ অক্টোবর গণসংহতি আন্দোলনের তিন দিনব্যাপী ৫ম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা। উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে।
উদ্বোধনের পর ১ ও ২ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে রাজনৈতিক প্রতিবেদন, গঠনতন্ত্র সংশোধনী, সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি, আচরণবিধি, দলীয় ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের খসড়া নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা। আগামী ২১-২২ নভেম্বর ২০২৫ বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে মুলতবি আলোচনায় ৫ম জাতীয় সম্মেলনে উত্থাপিত দলিলপত্র মতামত, পরামর্শ সংযুক্ত করে চূড়ান্ত করা হবে ও দলের জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে।
সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ৫৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। একইসাথে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও পরামর্শক পরিষদ গঠিত হয়।
নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি
প্রধান সমন্বয়কারী: জোনায়েদ সাকি, নির্বাহী সমন্বয়কারী: আবুল হাসান রুবেল।
রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য: দেওয়ান আবদুর রশীদ নীলু, ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী ও মনির উদ্দীন পাপ্পু।
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য: বাচ্চু ভুইয়া, জুলহাসনাইন বাবু, অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ, দীপক কুমার রায়, তরিকুল সুজন, এস এম আমজাদ হোসেন, আলিফ দেওয়ান, অ্যাডভোকেট উবা থোয়াই মারমা, অঞ্জন দাস, ড. নাসির উদ্দিন, নুরুন্নেসা মুন্নী, মনিরুল হুদা বাবন, মুনীর চৌধুরী সোহেল, আব্দুল আলীম, ইখতিয়ার উদ্দিন বিপা, অপরাজিতা চন্দ, তৌহিদুর রহমান, শহীদ শিমুল, আমজাদ হোসেন, মাহবুব রতন, আরিফুর রহমান মিরাজ, জুয়েল রানা, সাদিক রেজা, গোলাম মোস্তফা, জাহিদ সুজন, রেক্সোনা পারভীন সুমি, সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন, পপি রানী সরকার, লুভানা তাবাসসুম, আবদুল্লাহ নাদভী, রুবিনা ইয়াসমিন, মুন্নী মৃ, নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, রোকনুজ্জামান মনি, বেনু আক্তার, মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, মুফাখখারুল ইসলাম মুন, লুতফুন্নাহার সুমনা, জাহিদুল আলম আল জাহিদ, তাহসিন মাহমুদ ও আবু রায়হান খান। ৭টি পদ শূন্য রাখা হয়েছে।
উপদেষ্টা পরিষদ: নাজার আহমেদ, ফিরোজ আহসান, কেরামত আলী ও নূরুল আলম শাহীন।
পরামর্শক পরিষদ: ড. সায়েমা খাতুন, প্রকৌশলী জাকারিয়া নেওয়াজ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) মো. খালিদ হোসাইন, সৈকত মল্লিক, শ্যামলী শীল, ইমরাদ জুলকারনাইন।