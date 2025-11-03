সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকা-১৭ আসনে প্রার্থী হবেন হিরো আলম

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৪৫

বাংলাদেশের আলোচিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম আবারও রাজনৈতিক মঞ্চে। এবার তিনি ঢাকার ১৭ নং আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। আগের মতো এবারও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন, তবে কিছু দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এই আসনের সবচেয়ে আলোচিত ও শক্ত প্রার্থী আন্দালিব রহমান পার্থ। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি থেকে লড়বেন। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, এনসিপিসহ আরো বেশ কয়টি দলেরও প্রার্থী রয়েছেন। তাদের সঙ্গে হিরো আলম এখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন বলেই জানা গেছে। তবে অনেক দল তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে বলেও জানান তিনি।

হিরো আলম বলেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়া আমার কাছে শুধু জয়ের বিষয় নয়, এটা একটি প্রতিবাদের মাধ্যমও। দেশে এখন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক, এটাই সবার প্রত্যাশা। আমি ১০০ ভোট পেলেও কোনো সমস্যা নেই। মানুষ আসুক, ভোট দিন, উৎসব করুন।

তিনি আরো বলেন, অনেক দলের প্রধানের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি। দলগুলো যেসব প্রস্তাব দিচ্ছে সেগুলো আমি মানতে পারব কি না সেটা ভেবে দেখছি। ব্যাটে-বলে মিললে কোনো দলে যাব। নইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হব।

নিজেকে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি দাবি করে হিরো আলম যোগ করেছেন, আমি সংসদে যেতে চাই গরিব, অবহেলিত ও পরিশ্রমী মানুষের জন্য। তারা দেশের আসল শক্তি। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের সেবা পেতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। তাদের জন্য আমি কাজ করতে চাই, মাঠে থাকতে চাই।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, বনানী, বারিধারা, মহাখালী ও মিরপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ আসন। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ২৫ হাজার ২০৫ জন। এর আগেও হিরো আলম এই আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজনীতি কিংবা দেশ বুঝি না: চঞ্চল চৌধুরী

থালাপতি বিজয়ের বিরুদ্ধে মামলা, হতে পারেন গ্রেপ্তার

জনসভায় হতাহতের পর শোকে মুষড়ে পড়েছেন থালাপতি বিজয়, ছেড়ে দিয়েছেন খাওয়াদাওয়া

জুলাই বিপ্লবের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে নায়ক ফেরদৌস, সঙ্গে মৌসুমী-ঋতুপর্ণা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ১০০ কোটি রুপির মানহানি মামলা মিঠুন চক্রবর্তীর

‘নুর যেন পরিবারের সেই ছোট ছেলেটি যে মাইরও খায়, আবার আদরও পায়’

‘ফ্যাসিবাদী বিজেপি’ ও মোদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

‘মার খেয়ে ফিরবেন না, পালটা মারুন’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng