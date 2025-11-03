সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নাম নেই দুদু, আলাল ও সালামের

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৫৩
শামসুজ্জামান দুদু, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও আব্দুস সালাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিএনপি। তবে সেই প্রাথমিক তালিকায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালামের নাম নেই।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শামসুজ্জামান দুদু চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। এ আসনে মো. শরীফুজ্জামানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দুদু চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছরের জুনের সপ্তম জাতীয় নির্বাচনেও তিনি ওই আসন থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ঢাকা-১৩ আসনে ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন আব্দুস সালাম। আসনটি মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শেরে বাংলানগর থানার আংশিক নিয়ে গঠিত। তবে প্রাথমিক তালিকায় এ আসনে এখনো কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি।

সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা। তিনি বরিশাল-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হিসেবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ ও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

 

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

বিএনপি মনোনয়ন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রাথমিক ঘোষণায় যেসব আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত তরুণদের এনসিপিতে স্বাগত জানালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

চট্টগ্রাম-৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হুম্মাম কাদের

কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২৩৭ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী

যে যে আসন থেকে লড়বেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই নয়ন

বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng