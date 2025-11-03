১২০ জনের বেশি অবৈধ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি

চলতি বছর ১২০ জনেরও বেশি অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি। সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকাস্থ ইতালি দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।
দূতাবাস জানায়, গত ৩১ অক্টোবর ইতালি কর্তৃপক্ষ ৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ইতালি থেকে ফিরিয়ে আনে। এদের ইতালি থাকার অনুমতি ছিল না। এদের মধ্যে ২ জন মাত্র এক মাস আগে ভিসা ছাড়াই লিবিয়া থেকে এসেছিলেন।
অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতালির প্রতিশ্রুতির কাঠামোর মধ্যে ২০২৫ সালে ১২০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
দূতাবাস আরও জানায়, সঠিক ভিসা ছাড়া অথবা জাল ভিসা নিয়ে পাচারকারী ও দালালদের ইতালিতে প্রবেশের জন্য অর্থ দেওয়া অবৈধ এবং এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।