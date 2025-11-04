গণমাধ্যমে আসা প্রার্থী তালিকা আনুষ্ঠানিক নয়: এনসিপি

বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী আসনের প্রার্থীর তালিকা আনুষ্ঠানিক নয় বলে জানিয়েছেন দলটির দপ্তর সম্পাদক সালেহ উদ্দিন সিফাত।
সোমবার (৩ নভেম্বর) মুঠোফোন বার্তায় সময় তিনি জানান, যে তালিকা গণমাধ্যমে এসেছে, দলের আনুষ্ঠানিক ফোরাম বা সভায় এমন কোনো তালিকা বা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।
দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার এক ভিডিও বার্তায় জানান, যে তালিকা দেখানো হয়েছে তা অনুমানমূলক, আনুষ্ঠানিক নয়। প্রার্থী তালিকা নিয়ে কাজ এখনো চলছে, আগামী এক সপ্তাহ পরে তালিকা প্রকাশ করা হবে।
অন্যদিকে, অনানুষ্ঠানিক তালিকা গণমাধ্যমে প্রচার করায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার নিন্দা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির বিভিন্ন নেতাকর্মীরা।
এর আগে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৭টি আসনে প্রাথমিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। প্রার্থী ঘোষণার আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় জরুরি বৈঠকে বসেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে এ বৈঠক হয়।
আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করার কথা রয়েছে।