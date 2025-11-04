সাগরে লঘুচাপ, বাড়তে পারে বৃষ্টির প্রবণতা

পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন মিয়ানমার উপকূলীয় এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে গত রোববারই। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, লঘুচাপটি উত্তর-উত্তরপশ্চিম বরাবর মায়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। মূলত এর প্রভাবেই আগামী বুধবার দেশের কিছু অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়তে পারে। মূলত চট্টগ্রাম বিভাগেই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আগামী কিছুদিনে বড় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। সাগরে থাকা লঘুচাপটি স্থলভাগে প্রবেশ করলে ৫ ও ৬ নভেম্বর (বুধ ও বৃহস্পতিবার) দেশের অল্প কিছু অঞ্চলে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। মূলত চট্টগ্রাম বিভাগ ও এর আশপাশের এলাকাতেই কিছু বৃষ্টি হতে পারে।’
এছাড়া আগামী কিছুদিন তাপমাত্রা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন ওমর ফারুক। আগামী ১০ নভেম্বরের (সোমবার) পর থেকে দেশের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে পারে।
এদিকে আগের দিনের তুলনায় গতকাল দেশে বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি কমেছে অনেকটাই। দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলেই মেলেনি বৃষ্টির দেখা। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামে, ৭ মিলিমিটার।
গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ফেনী ও কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়, ৩২.৫ ডিগ্রি। ঢাকায় এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল মঙ্গলবারও দেশে বড় পরিসরে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দুই-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবার। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।