সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাগরে লঘুচাপ, বাড়তে পারে বৃষ্টির প্রবণতা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:০০

পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন মিয়ানমার উপকূলীয় এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে গত রোববারই। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, লঘুচাপটি উত্তর-উত্তরপশ্চিম বরাবর মায়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। মূলত এর প্রভাবেই আগামী বুধবার দেশের কিছু অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়তে পারে। মূলত চট্টগ্রাম বিভাগেই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আগামী কিছুদিনে বড় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। সাগরে থাকা লঘুচাপটি স্থলভাগে প্রবেশ করলে ৫ ও ৬ নভেম্বর (বুধ ও বৃহস্পতিবার) দেশের অল্প কিছু অঞ্চলে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। মূলত চট্টগ্রাম বিভাগ ও এর আশপাশের এলাকাতেই কিছু বৃষ্টি হতে পারে।’

এছাড়া আগামী কিছুদিন তাপমাত্রা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন ওমর ফারুক। আগামী ১০ নভেম্বরের (সোমবার) পর থেকে দেশের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে পারে। 

এদিকে আগের দিনের তুলনায় গতকাল দেশে বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি কমেছে অনেকটাই। দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলেই মেলেনি বৃষ্টির দেখা। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামে, ৭ মিলিমিটার।

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ফেনী ও কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়, ৩২.৫ ডিগ্রি। ঢাকায় এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল মঙ্গলবারও দেশে বড় পরিসরে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দুই-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবার। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

 

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

আবহাওয়ার খবর সমুদ্র ঝড়বৃষ্টি লঘুচাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাগরে ফের লঘুচাপ, ২ বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত

৭ জেলায় বজ্রসহ ভারি বৃষ্টির সতর্কবার্তা

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নভেম্বর মাস থেকেই কমতে পারে তাপমাত্রা, আশঙ্কা আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লঘুচাপের প্রভাবে উপকূলে জোয়ারের উচ্চতা বাড়ার আভাস

রাজধানী ঢাকার আবহাওয়া শুষ্ক, বাড়বে গরমের অনুভূতি

আগামী সপ্তাহ থেকেই বাড়বে ঠান্ডা, জানালো আবহাওয়া অফিস

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, চট্টগ্রাম–সিলেটে বৃষ্টির সম্ভাবনা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng