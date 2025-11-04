নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীদের মিথ্যা তথ্য নিয়ে তৎপর দুদক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীরা যাতে হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিতে না পারে, সে বিষয়ে তৎপর রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রার্থীদের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে সংস্থাটি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে দুদকের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, অতীতের মতো এবারও দুদক তৎপর রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য পাওয়া গেলে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন কিংবা নির্বাচন কমিশন থেকে অনুরোধ এলেও সংসদ সদস্য প্রার্থীদের হলফনামা যাচাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুদকের মহাপরিচালক বলেন, নির্বাচন কমিশন চাইলে প্রার্থীদের দেওয়া হলফনামার তথ্য আমরা খতিয়ে দেখব। হলফনামায় উল্লিখিত স্থাবর সম্পদ ও অর্থের পরিমাণের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার মিল-অমিল যাচাই করা হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপে।
এদিন দেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।